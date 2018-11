Agent: Gerücht: Projekt endgültig eingestellt; Markenschutz ausgelaufen - 4Players.de

Take-Two Interactive und Rockstar Games scheinen Agent endgültig aufgegeben zu haben, denn die von Take-Two geschützte Marke beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt ist ausgelaufen und wurde nicht mehr erneuert. Im Statusfeld (19. November 2018) steht: " Aufgegeben, weil keine Nutzungserklärung oder Verlängerungsantrag rechtzeitig nach der Bewilligung eingereicht wurde."Rockstar Games hatte Agent im Juni 2009 offiziell als Exklusivtitel für PlayStation 3 angekündigt. Man sollte in ein Abenteuer rund um die Kunst der Spionage abtauchen, in dem es gilt, Anschläge in der Zeit des Kalten Krieges zu vereiteln. Das Ganze sollte in den 70er-Jahren spielen.In der Pressemitteilung zur E3 2009 hieß es: "Wir haben schon immer gerne Actionspiele entwickelt und mit Agent werden wir das, unserer Meinung nach, ultimative Actionspiel schaffen. Agent ist ein Spiel, das wir schon seit langer Zeit machen wollten. Das Team in Edinburgh leistet Großartiges. In einem tollen Szenario verbinden sie intensive Action, Atmosphäre und Story zu etwas wirklich Einzigartigem. Wir können es nicht erwarten, die Leute dieses Spiel erleben zu lassen."