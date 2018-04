Microsoft: Gerüchte: Nächste Xbox-Generation, Game-Streaming und "beträchliche Gaming-Investitionen" - 4Players.de

Microsoft arbeitet bereits an der nächsten Xbox-Generation und ist bereit, "beträchliche Investitionen" in den Gaming-Bereich zu tätigen, dies berichtet Thurrott.com . Der Autor des Artikels will von drei verschiedenen Quellen erfahren haben, dass Microsoft die Entwicklung neuer Konsolen-Hardware vorantreibt, aber der Konsolen-Veröffentlichungstermin noch einige Jahre entfernt sei. Es sei realistisch, dass die nächste Xbox innerhalb von drei Jahren erscheinen könne, schließlich sei Microsoft nicht in Eile, die Xbox One X aufgrund des Leistungsvorsprungs zur PlayStation 4 Pro zu ersetzen. Zudem sei zu erwarten, dass die nächste Xbox sowohl abwärts- als vorwärtskompatibel sein dürfte.Das Unternehmen sucht aktuell einen Spezialisten mit GDDR6-Expertise ( zur Stellenanzeige ) und auch Game-Streaming soll "tief" in die nächste Konsole integriert werden. Da Latenzprobleme beim Game-Streaming weiterhin eine Herausforderung darstellen würden, könnten andere Cloud-Lösungen für Spiele gemeint sein - zum Beispiel, dass die Umgebung eines Spiels dynamisch von einem Cloud-Server bereitgestellt und aktualisiert werden könnte (Echtzeit-Wetter, "unendliche" Spielwelt etc.). Für einen kompletten Wechsel auf Game-Streaming (Spiel läuft in der Cloud und wird auf den Bildschirm gestreamt) sei es noch zu früh, heißt es.Weiterführend ist dem Bericht zu entnehmen, dass Microsoft beträchtliche Investitionen für den Gaming-Bereich vorgesehen hat. Der Autor schreibt: "Obwohl die PlayStation die Führung in dieser Generation überhommen hat, tätigt Microsoft erhebliche Investitionen in Hardware und Inhalte, um die Lücke zu Sony zu schließen, und [Microsoft] hat die finanziellen Mittel, um bei der nächsten Gaming-Generation All-In zu gehen und 'zu gewinnen'." Da Nintendo mit der Switch eine andere Zielgruppe ansprechen würde, wird der Hauptkonkurrent der nächsten Konsolen-Generation abermals Sony heißen, so Thurrott.com Microsoft hat den Bericht nicht kommentiert.