Microsoft: Gerüchte: Xbox Scarlett mit AMD-Technologie für 4K-Gaming mit 60 fps; Discord als Übernahmekandidat - 4Players.de

Brad Sams von Thurrott hat weitere Details über die zukünftige Xbox-Strategie von Microsoft verraten. Schon in der Vergangenheit hatte er mehrere Informationen in diesem Themenbereich vorab verbreitet, die sich später als korrekt herausgestellt haben (zum Beispiel Xbox Scarlett und Project Xcloud). Dennoch handelt sich bei den folgenden Angaben um unbestätigte Gerüchte.Demnach soll die nächste Xbox (Codename Scarlett) weiterhin im Jahr 2020 erscheinen. Gleichzeitig soll "Project Roma" an den Start gehen, das den Kaufvorgang von digitalen Inhalten und Services (Xbox Game Pass, Xbox Live Gold) deutlich vereinfachen soll. So sollen gekaufte Inhalte und Dienste schneller und direkter zur Verfügung stehen. Der Windows Store und die Xbox App sollen zu einem "Ökosystem" vereinheitlicht werden.Xbox Scarlett setzt auf den Prozessor Zen 2 (CPU) von AMD und zugleich auf einen nicht näher bezeichneten Next-Generation-Grafikprozessor (GPU) ebenfalls von AMD. 4K-Gaming mit 60 Bildern pro Sekunde soll auf der Agenda stehen. Die nächste Xbox-Generation wird abwärtskompatibel sein und einen mehrstufigen Ansatz verfolgen. Demnach möchte Microsoft mit einer traditionellen High-End-Konsole, einer günstigen "Cloud-Box" und dem Streaming-Dienst Project XCloud möglichst viele Bereiche abdecken. Eine Xbox ohne Disk-Laufwerk für 2019 steht nach wie vor auf der To-Do-Liste.Des Weiteren merkte er an, dass Microsoft vor einiger Zeit darüber nachgedacht hatte, Electronic Arts zu kaufen. Aktuell würde Discord als möglicher Übernahmekandidat gelten.