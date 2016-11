Take-Two Interactive: Strauss Zelnick (CEO) erklärt, warum nicht alle Marken (GTA, Red Dead etc.) auf Veröffentlichungen im Jahresrhythmus umgestellt werden - 4Players.de

Bei einer Investorenkonferenz erklärte Strauss Zelnick (CEO von Take-Two Interactive) via GameSpot , warum sie nicht alle ihre Marken (vor allem Grand Theft Auto, Red Dead, Borderlands, BioShock etc.) auf Veröffentlichungen im Jahresrhythmus umstellen würden - schließlich würden es viele andere Konkurrenten so machen. Jährlichen Versionen von GTA und Co. erteilte Zelnick eine Absage und meinte, dass die Idee auf dem Papier zwar gut klingen würde, aber die Umsetzung sehr teuer sei und zu einem Qualitätsverlust führen könnte. Außerdem könnten jährliche Ableger die Spieler langweilen.Strauss Zelnick: "Ich nehme an, rein konzeptionell, wenn wir alle [Franchises] nehmen würden und wir einen Zeitplan für jährliche Veröffentlichen aufstellen würden (...), dann würde die Mathematik sagen, dass es rechnerisch besser für uns wäre. Aber was würde es bedeuten? Es würde eine Verdopplung unserer Entwicklungsteams bedeuten. Es würde die Qualität unserer Spiele infrage stellen. Und es würde das Risiko bedeuten, dass die Spieler von unseren Franchises gelangweilt sein könnten. Eine der besten Sachen an den Franchises von Take-Two scheint zu sein, dass sie dauerhaft da sind. Sie sind beliebt und permanent. Während im Gegenzug unsere Konkurrenten ihre Franchises verbrennen, das heißt, sie müssen ständig neue Franchises schaffen, was unglaublich schwierig ist." Schon im letzten Jahr sagte Zelnick, dass jährliche Fortsetzungen den Wert einer Marke beeinträchtigen und der Qualität schaden könnten.