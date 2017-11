Take-Two Interactive: Geschäftsbericht: GTA 5 bei 85 Mio.; Red Dead Redemption 2 wirft seinen Schatten voraus - 4Players.de

Raskir hat geschrieben: ? Heute 11:01 @xuscha

Für dich vielleicht, ich für meinen Teil hatte mit der ps2 und ps3 den meisten Spaß. Ein sotc, Kingdom hearts, jak 2 und 3, bioshock infinite, journey, tlou möchte ich nicht missen. Und das sind nur die ganz großen, da können von der ps1 Ära nur ff9 und Vagrant Story bei mir mithalten. Aber jedem das seine

Das kann sein, jedem das seine. Aber dir werden ja wohl mehr Spiele der Psx Ära einfallen, die Jak 2 und 3 schlagen. Fand sogar Jak and Dexter Precursor legacy besser. Und Tombi war ja wohl auch besser als Jak 2. Hab TLOU auch zwei mal durch aber solche Spiele sind auch die Ausnahme und leider viel zu selten. Gerade Sony eigene Spiele sind immer hoch oben mit dabei. (Medievil, God of War, Shadow of the Colossus bspw.) Aber wie du schon sagst, jedem das seine. Der Megadrive damals hatte auch einige Perlen, welche man heute leider selten findet. Und das alles ohne MAT, Patches oder Onlinezwang.