GOG.com: CD Projekt blickt auf "GOG Connect" (Steam-Verknüpfung) zurück - 4Players.de

Kurz vor dem Finale der Winterangebote (Aktion läuft bis zum 11. Dezember um 23:59 Uhr) hat CD Projekt, der Betreiber von GOG.com, auf "GOG Connect" zurückgeblickt. Bei GOG Connect verbindet man sein Steam-Konto mit seiner GOG.com-Bibliothek. Dadurch können ausgewählte Steam-Titel dem eigenen GOG-Account (kostenlos) hinzugefügt werden. Die verfügbaren Spiele sind zeitlich begrenzte Angebote und können nur durch die Unterstützung der jeweiligen Entwickler und Publisher angeboten werden. Zu diesen Spielen gehören u. a. The Witness, Baldur's Gate: Enhanced Edition, HuniePop, Master of Orion, Hotline Miami, FTL, The Witcher und Limbo.Vom Betreiber heißt es dazu: "GOG Connect wurde diesen Sommer das erste Mal angekündigt. Seither haben wir bei der Aktion vier Wellen von Spielen losgetreten (die vierte läuft gerade) und mit 51 Entwicklern und Publishern zusammengearbeitet, um all das zu ermöglichen (Danke!). Die Erfolgsgeschichte von GOG Connect geht natürlich auch 2017 weiter, das bisherige Ergebnis kann sich jedoch bereits sehen lassen. (...) Und um wilde Zahlen zu liefern: Wenn jedes Spiel zum Vollpreis verkauft worden wäre (was schon sehr hypothetisch ist), kämen wir damit auf $20.000.000, deren Gegenwert über GOG Connect eingelöst wurde! Und die Zahl steigt ..."