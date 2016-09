Bulletstorm: Full Clip Edition: Remaster offenbar mit Gearbox als Publisher für 2017 geplant - 4Players.de

Dass es eine Neuauflage Ego-Shooters geben würde, wurde bereits während der diesjährigen E3 bekannt, nachdem Microsoft Pressevertretern entsprechende Screenshots zukommen ließ - angekündigt wurde der Titel damals allerdings nicht (wir berichteten ). Inzwischen erhielt ein Remaster unter dem Namen Bulletstorm: Full Clip Edition allerdings eine Alterseinstufung in Brasilien, wie Gematsu aufgefallen ist.Während das Original im Jahr 2011 für PC, PlayStation 3 und Xbox 360 erschien, soll die Neuauflage auf PC sowie PS4 und Xbox One laufen. Das Interessante daran: Die Full Clip Edition soll im kommenden Jahr von Publisher Gearbox veröffentlicht werden. Das Borderlands-Studio hatte mit dem Spiel zum Zeitpunkt seiner Erstveröffentlichung noch nichts zu tun.In Deutschland wurde vor fünf Jahren eine geschnittene Version des Spiels auf den Markt gebracht. Ob erneut eine veränderte Fassung in Arbeit ist und ob die Neuauflage überhaupt in Deutschland erscheinen soll, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor.Letztes aktuelles Video: Motion Capture Studio