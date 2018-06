Trion Worlds: Sichert sich alle Assets von Gazillion Entertainment (Marvel Heroes) - 4Players.de

Trion Worlds hat sämtliche Assets von Gazillion Entertainment übernommen, nachdem das Studio im vergangenen Jahr durch den überraschenden Rückzug von Disney und der folgenden Einstellung des MMOs Marvel Heroes seine Pforten schließen musste. Erst jetzt, also ein gutes halbes Jahr später, hat VentureBeat davon erfahren.Trion Worlds hat offenbar große Pläne: Laut CEO Scot Hartsman ist man jetzt in Besitz sämtlicher Trademarks, Lizenzen, Patenten, Domains und Spiele, die vorher zu Gazillion Entertainment gehörten. Deren Werkzeuge will man u.a. dazu verwenden, die eigene MMO Publishing Plattform Glyph weiter auszubauen und Entwickler zu unterstützen, die ebenfalls Online-Welten erschaffen. Als Beispiel wird eine Entwicklungsumgebung von Gazillion angeführt, die sich vor allem für MMOs in Iso-Perspektive eignet. Tatsächlich befindet man sich bereits in Gesprächen mit diversen Entwicklern, die für ihre Online-Rollenspiele besagte Technologie nutzen wollen.Trion Worlds selbst arbeitet zur Zeit an Defiance 2050, das am 10. Juli für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll.