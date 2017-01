Warface: My.com übernimmt den Vertrieb; Crytek entwickelt das Spiel weiter - 4Players.de

Publisher My.com ( Revelation Online Armored Warfare und Skyforge ) wird den Vertrieb von Warface in Europa und Nordamerika übernehmen. Bisher hatte Crytek den Shooter selbst vertrieben. Während My.com den Weiterbetrieb übernimmt, soll sich Crytek auf die Entwicklung und den Support des Spiels konzentrieren.In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Dank dieser neuen Partnerschaft kann Crytek sich auf den Entwicklungsaspekt konzentrieren und mehr Inhalte sowie Updates für Warface erschaffen, wodurch wiederrum Benutzer und Fans des Spiels mehr Möglichkeiten erhalten. Für Europa und Nordamerika sind bereits Events und regional übergreifende Cybersport Aktivitäten geplant. Crytek und My.com haben einen Plan entwickelt, um einen reibungslosen Übergang der Spieleraccounts zu garantieren. Charaktere, Items, Belohnungen, Achievements und Guthaben bleiben erhalten. Nähere Details stehen bald zur Verfügung und werden an alle Warface Spieler über die offiziellen Kommunikationswege weitergegeben, auch im Forum des Spiels." Fragen zu dieser Übergangsphase werden hier beantwortet."Crytek und My.com freuen sich über das Vorhaben und auf das damit verbundende beträchtliche Wachstum des Spiels in Nordamerika und Europa", sagte Faruk Yerli, Gründer & Managing Director bei Crytek. "Das Team von My.com kennt das Spiel Warface dank der Kompetenz ihres Mutterunternehmens Mail.Ru sehr gut. Mail.Ru ist ein enger Partner von Crytek und hat Warface seit vier Jahren erfolgreich innerhalb der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten betrieben und das Spiel dort mit einer Spielerbasis von über 40 Millionen registrierten Benutzern zu einem der führenden Online Shooter gemacht."Letztes aktuelles Video: Black Shark Special Operation