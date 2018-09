PlayStation Vita: Produktion wird 2019 in Japan eingestellt; kein Nachfolger geplant - 4Players.de

Die PS Vita wird noch bis 2019 in Japan hergestellt, danach werden Produktion und Vertrieb enden, dies bestätigte Hiroyuki Oda (Sony Interactive Entertainment Senior Vice President) gegenüber Famitsu via Gematsu . "Derzeit haben wir keine Pläne für ein neues Handheld-Gerät. In Japan werden wir die PlayStation Vita bis 2019 produzieren. Von da an endet die Auslieferung", sagte Oda bei der Tokyo Game Show 2018.Außerdem verriet er, dass sich die 20 vorinstallierten Titel der PlayStation-Classic-Mini-Konsole ( wir berichteten ) zwischen Japan und dem Westen unterscheiden werden. Konkrete Details nannte er nicht. Es hieß nur, dass die Titel sorgfältig ausgewählt werden, da sie repräsentativ für PlayStation seien.Letztes aktuelles Video: Remote Play-Werbespot