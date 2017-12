Rainbow Six Siege: Year 3 Pass ist verfügbar

8 neue Year 3 Operator

8 exklusive Kopfbedeckungen und Uniformen

R6-Talisman

600 R6-Credits

7 Tage früherer Zugriff auf die neuen Operator jeder Saison

10%-Rabatt im Laden im Spiel (die 10%-Rabatt gelten nur bei Käufen mit Ansehen oder R6-Credits)

Ansehen-Boost von 5%

Alpha-Pack-Boost von 0,3%

Der "Year 3 Pass" bei Rainbow Six Siege ist nun verfügbar (Preis: 29,99 Euro). Die einjährige "VIP-Premium-Mitgliedschaft" mit dem Year-3-Pass bietet sieben Tage lang exklusiven Zugang zu acht neuen Operator aus Russland, Frankreich, Italien, Großbritannien, USA und Marokko (Veröffentlichung außerhalb der Seasons; im Verlauf des Jahres) - sowie andere Vorteile, wie zum Beispiel 600 Rainbow Six Credits, Fortschritts-Boosts, Anpassungsartikel, Rabatte im Shop etc. Zusätzlich wird das Damast-Waffen-Design für alle verfügbar sein, die den Pass vor dem 5. März 2018 bestellen. "Als Dankeschön für die Loyalität unserer Spieler, erhalten Besitzer des Year 2 Passes beim Kauf des Year 3 Passes zusätzlich 600 Rainbow-Six-Credits", schreibt Publisher Ubisoft.Year 3 Operator und Bonus-DLC:VIP-Vorteile:Die VIP-Mitgliedschaft endet am 31. Januar 2019. Rainbow Six Siege wurde am 1. Dezember 2015 veröffentlicht und ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Das Spiel konnte kürzlich den Meilenstein von 25 Millionen Spielern knacken.