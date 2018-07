Rainbow Six Siege: Flüche im Textchat führen ab sofort zu Sperrungen - 4Players.de

Spieler des Online-Shooters Rainbow Six Siege müssen künftig offenbar ein wenig besser aufpassen, mit welchen Worten sie ihren Unmut im Text-Chat kundtun. Wie pcgamer.com unter Bezugnahme auf die offiziellen Verhaltensregeln berichtet, führen "rassistische oder homophobe Flüche" künftig zu einer Sperrung.Beim ersten Verstoß dauere diese 27 Minuten, so dass man über diesen Zeitraum keine Aspekte des Spiels mehr nutzen könne (inklusive Terrorist Hunt und Custom Games). Nach dem zweiten und dritten Verstoß halte der Bann jeweils zwei Stunden an und nach dem dritten werde schließlich eine offizielle Untersuchung des Accounts gestartet, die zu einer permanenten Sperrung führen könne.Auch auf dem offiziellen Twitter-Auftritt des Spiels ging Ubisoft auf die neue Regel ein. Nachdem sich ein Nutzer darüber beschwerte, für die Nutzung des verschleierten Fluchs "nibba" gesperrt worden zu sein, lautete die Antwort schlicht: "gut". Als ein Twitter-Nutzer empfahl, das Team möge sich doch auf die wirklich wichtigen Aspekte fokussieren, statt in einem Spiel mit einem M-Rating (Mature 17+) auf Schimpfworte wie das oben genannte zu achten, betonte Ubisoft: "Gegen Giftigkeit zu kämpfen und die Siege-Umgebung zu säubern ist eine sehr reale und wichtige Angelegenheit". Zudem verwies man auf ein Blog-Update aus dem April, welches die Änderungen bereits ankündigte.Die Verhaltensregeln umreißen die verbotenen Beleidigungen folgendermaßen:

Fighting against toxicity and cleaning up the Siege environment is a very real and important issue.



The following actions are forbidden, and can lead to a disciplinary action in accordance with the Disciplinary Policy outlined below.