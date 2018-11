Der Herr der Ringe Online: Die Schatten von Angmar: Legendärer Server für Abonnenten mit Inhalten bis Stufe 50 - 4Players.de

Daybreak Games hat den "Legendäre-Welten-Server" Anor bei Der Herr der Ringe Online gestartet - mit den Inhalten bis Stufe 50 (Schatten von Angmar). Stufenobergrenze und Story-Content sollen nach und nach erweitert werden. Anor steht ausschließlich Abonnenten (VIPs und Lifetime-VIPs) offen. Zum Vergleich: Die aktuelle Maximalstufe mit allen HdRO-Erweiterungen liegt bei 120."Mit späteren Updates hinzugefügte Völker und Klassen wie Hochelben, Runenbewahrer, Hüter und Beorninger werden auf dem Anor-Server spielbar sein. Bug-Fixes, Gameplay- und UX/UI-Verbesserungen vergangener Jahre von Der Herr der Ringe Online werden beibehalten. Neue Inhalte werden ungefähr alle vier Monate auf dem Server erscheinen."Die Entwickler erklären im FAQ-Bereich : "Ein 'klassischer' Server beschreibt den Versuch, HdRO so zu rekonstruieren, wie das Spiel bei der Veröffentlichung war. Dafür werden nur Spielbestandteile und Inhalte benutzt, die 2007 verfügbar waren. Ein legendärer Server läuft zeitgleich mit anderen Servern und umfasst deshalb viele der Veränderungen, die im Lauf der Jahre am Spiel vorgenommen wurden, wie etwa Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, behobene Spielfehler, Veränderungen an Spielsystemen etc. In Fällen, in denen wir das Layout von Regionen aktualisiert oder verändert haben, verwendet der legendäre Server die aktualisierte Version der Regionen. In Fällen, in denen wir an Gegenständen oder Spielerfertigkeiten Veränderungen vorgenommen haben, verwendet der legendäre Server diese aktualisierten Fertigkeiten. Gameplay oder Inhalte, die über die aktuelle Stufenobergrenze des legendären Servers hinausgehen, sind eingeschränkt, bis mit der Erhöhung der Stufenobergrenze dieser Teil der Geschichte freigeschaltet wird (auf dem legendären Server dauert es seine Zeit, bis man nach Mordor gelangt)."Letztes aktuelles Video: Legendäre Welten