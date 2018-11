Cyberpunk 2077: Qualität auf dem Niveau von Red Dead Redemption 2 und der Kampf um die Zeit der Spieler - 4Players.de

Bei einer telefonischen Fragestunde mit Investoren bekräftigte Adam Kicinski (CEO von CD Projekt), dass es das Ziel sei, Cyberpunk 2077 in einem möglichst ausgefeilten und fehlerfreien Zustand zu veröffentlichen - als Vergleichsniveau wird die Qualität von Red Dead Redemption 2 herangezogen. Zumal ein Investor (Lukasz Kosiarski; Pekao IB) meinte, dass The Witcher 3 mehrere Patches (ungefähr drei Monate) brauchte, damit die größten Bugs aus der Welt geschafft waren. Kicinski erklärte in dem Zusammenhang, dass die Qualität ein entscheidender Faktor wäre, denn die Spieler hätten nur ein bestimmtes Zeitkontingent zur Verfügung und mittlerweile würden viele Titel um diese Zeit konkurrieren, weswegen die Qualität des Spiels ein entscheidender Faktor für den Erfolg sei.Adam Kicinski (CEO von CD Projekt): "Zweifelsohne ist Qualität von größter Bedeutung. Wir bemühen uns, Spiele zu veröffentlichen, die so ausgefeilt sind wie Red Dead Redemption 2 und die neuesten Rockstar-Versionen im Allgemeinen. Dieses Spiel ist ausgezeichnet, übrigens, wir haben unsere Daumen gedrückt. Begeisterte Bewertungen, ausgezeichnete Verkäufe. Was lehrt uns das? Nun, es lehrt uns, dass wir außergewöhnliche Spiele veröffentlichen müssen, und genau das ist es, was wir planen.""Es scheint, dass sich die Spieler immer mehr auf die Veröffentlichung von Hits konzentrieren. Es gibt nur eine bestimmte Zeit, die man Videospielen widmen kann und während die Gaming-Community wächst, kann diese Zeit nicht verlängert werden. Es gibt - nun, vielleicht kein Übermaß, aber eine ganze Menge guter Spiele da draußen, und sie zu spielen kostet viel Zeit. Es lohnt sich also, zu den Besten zu gehören - so bekommt man ein schönes, fettes Stück vom Kuchen, geschäftlich gesehen - und das Gleiche kann man für die unteren Ligen nicht sagen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass wir Rockstar und Red Dead Redemption 2 die Daumen drücken und wir uns freuen, dass sich ausgezeichnete Spiele weiterhin gut verkaufen."Derweil geht das polnische Börsenmaklerunternehmen Vestor Dom Maklerski davon aus, dass sich Cyberpunk 2077 in den ersten drei Monaten knapp 19 Millionen Mal verkaufen wird (Quelle: gry-online via Resetera ). Ein Analyst des Unternehmens vergleicht das Sci-Fi-Rollenspiel konsequent mit Red Dead Redemption 2 und ist der Ansicht, dass solche Ergebnisse von dem Spiel erwartet werden sollten. Der Rückgang des Aktienkurses von CD Projekt sei grundsätzlich nicht gerechtfertigt, heißt es weiter. Sie schätzen, dass Cyberpunk 2077 im 4. Quartal 2019 (Oktober bis Dezember 2019) oder im 1. Quartal 2020 (Januar bis März 2020) erscheinen wird.Letztes aktuelles Video: Gameplay-Enthüllung