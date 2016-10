Final Symphony: Orchestrales Final-Fantasy-Programm sowie Symphonic Fantasies in Kürze auf CD und Vinyl - 4Players.de

Wer orchestrale Musik aus Final Fantasy, Kingdom Hearts, Secret of Mana und Chrono Trigger Zuhause hören möchte, kann sowohl das Studioalbum zu Final Symphony als auch die Aufnahme des Tokio-Konzerts von Symphonic Fantasies auf CD und Vinyl vorbestellen , wie Merregnon und Laced Records bekanntgeben. Im Dezember sollen die Alben auf jeweils zwei CDs bzw. je drei Schallplatten veröffentlicht werden.Final Symphony ist eine Konzertreihe mit Musik aus Final Fantasy 6, 7 und 10, aufgeführt u.a. vom London Symphony Orchestra - auch das Studioalbum wurde vom bekannten Orchester eingespielt.Symphonic Fantasies umfasst neben Melodien aus Final Fantasy zudem Themen aus Kingdom Hearts, Chrono Trigger bzw. Cross und Secret of Mana. Es war die erste komplett europäische Produktion mit Musik aus Videospielen, die in Japan aufgeführt wurde. Das Tokyo Philharmonic Orchestra und der Tokyo Philharmonic Chorus spielten die von Roger Wanamo und Jonne Valtonen arrangierten Originale von Nobuo Uematsu, Yoko Shimomura, Yasunori Mitsuda und Hiroki Kikuta.Wer auf die klassichen Medien keinen Wert legt, kann beide Alben übrigens schon jetzt kaufen: Sowohl Final Symphony als auch Symphonic Fantasies sind als digitale Alben z.B. bei Amazon erhältlich.Letztes aktuelles Video: Promo-Video