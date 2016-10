Warframe: Update "The War Within" setzt die Geschichte von "The Second Dream" fort - 4Players.de

Digital Extremes hat das Update "The War Within" für Warframe angekündigt. Es wird Mitte November für die PC-Version des Free-to-play-Actionspiels veröffentlicht ( Website ). Die Konsolen werden später versorgt. "The War Within" setzt die Geschichte fort, die mit "The Second Dream" im Dezember 2015 begann. Zusätzlich zu der "cinematisch angelegten Quest" wird das Update neue Waffen und Feinde mit sich bringen. Um die Quest annehmen zu können, müssen die Spieler "The Second Dream" abgeschlossen und den Planeten Sedna (Pluto-Sedna Junction) freigeschaltet haben. Die Entwickler versprechen eine "personalisierte Erfahrung" und zeigen im folgenden Trailer einige Spieler-Charaktere, die sich mit Loadout, Warframe und Operator auf den anstehenden Kampf vorbereitet haben."Ebenfalls Teil der Vorbereitung des Launches sind mehrere Bonus-Wochenenden, die teilnehmenden Spielern doppelte Ressourcen, Credits und Affinity geben und ihnen so helfen, am Starttermin von The War Within bereit für die Action zu sein."Letztes aktuelles Video: The War Within