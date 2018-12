Warframe: Fortuna: Venus-Erweiterung auf PS4 und Xbox One gestartet - 4Players.de

Digital Extremes hat die große Warframe -Erweiterung Fortuna für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Switch-Umsetzung, die bereits über eine Million Spieler zählt, wird später versorgt.Die offene Venuslandschaft von Fortuna ist vier- bis fünfmal größer als Plains of Eidolon (das Open-World-Update aus dem letzten Jahr). Auf der Venus dreht sich alles um die neue Solaris-United-Fraktion und ihrem Kampf gegen die Corpus-Overlords. Neu ist ebenfalls der blutige Warframe Garuda ( zum Bericht ).Ausgehend von der unterirdischen Kolonie Fortuna, in der die Spieler Kopfgelder und Missionen annehmen können, werden die Tenno an die Oberfläche des "Orb Vallis" aufsteigen, wo sie ein exotisches Terrain mit Orokin-Strukturen, riesigen Pilzen und ozeanischer Flora erkunden können. Mit dem Bondi K-Drive, einem Hoverboard, können die Tenno Entfernungen schneller überbrücken. Außerdem kann man Roboter-Fische angeln und gegen riesige Roboter-Spinnen kämpfen. Wir konnten kürzlich einen ausführlichen Blick auf Warframe: Fortuna werfen ( zum Bericht ).Letztes aktuelles Video: Fortuna Official Update Trailer - Out Now on PC