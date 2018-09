Nintendo: Neuer Nintendo-Direct-Sendetermin und Startdatum von Nintendo Switch Online stehen fest - 4Players.de

Die ursprünglich für letzte Woche angekündigte, aber aufgrund des Erdbebens in Japan verschobene Nintendo-Direct-Präsentation (wir berichteten ) wurde auf die Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 14. September 2018, um 00:00 Uhr verlegt.In der ca. 35 Minuten langen Präsentation, die auf der Nintendo-Direct-Website sowie dem NintendoDE-YouTube-Kanal per Livestream übertragen wird, soll das Hauptaugenmerk auf kommende Titel für Nintendo 3DS und Nintendo Switch liegen.Zudem wurde bekannt gegeben, dass der kostenpflichtige Nintendo-Switch-Online -Mitgliederservice am 19. September in Europa starten und eine kostenlose siebentägige Testphase für alle Nintendo-Account-Besitzer umfassen wird. Weitere Informationen gibt es auf dieser Website sowie in der bevorstehenden Nintendo-Direct-Präsentation.