Black Desert Online: Die dritte Klassenerweckung: Berserker - 4Players.de

Kakao Games hat mit dem Berserker heute die dritte Klasse in Black Desert Online "erweckt". Das entsprechende Update für das Online-Rollenspiel schaltet den Berserker frei, der die Erde erbeben lässt. Der Eisenbrecher ergänzt die Fähigkeiten des Berserkers um Distanzangriffe und die Möglichkeit, direkt in Gegner hineinzustürmen. Mit diesen neuen Fähigkeiten kann sich der Berserker noch aggressiver ins Getümmel stürzen. Die nächste Erweckung findet am 12. Oktober statt.Letztes aktuelles Video: Berserker Awakening