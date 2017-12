Im Rahmen des FESTA-Events in Südkorea haben Pearl Abyss und Kakao Games die Roadmap für Black Desert Online veröffentlicht. Neben den Ankündigungen hielt JaeHee Kim (Executive Producer) einen Vortrag, in dem er über Herausforderungen, geplante Verbesserungen und Ideen für die Zukunft sprach.Neben der Kampfkünstlerin Lahn (neue Klasse), die eine Sense in der einen Hand und ein Kurzschwert in der anderen Hand führt, werden Verbesserungen an Client und User-Interface versprochen: "Die schiere Menge des in Black Desert Online spielbaren Contents macht den Speicherplatzbedarf sehr groß. Nach Optimierungen durch Kim und sein Team konnte der Client von 51 GB auf 27 GB reduziert werden. Dadurch wurde das Spiel nicht nur kleiner, Pearl Abyss hat auch bessere Performance erreicht. So werden je nach eingesetzter Hardware mit dem neuen Patch höhere Framerates erzielt. Die Änderungen werden diese Woche mit den weltweiten Wartungsarbeiten umgesetzt. Das User-Interface wurde ebenfalls überarbeitet. Spieler können jetzt individuell entscheiden, wie viele Informationen ihnen angezeigt werden sollen. Im Action-Modus werden nur die für den Kampf relevanten Elemente wie Lebensenergie, Quick Slots sowie Buffs und Debuffs angezeigt. Außerdem wird an einer 3D-Minimap gearbeitet, die nicht nur Points-of-Interest hervorhebt, sondern auch Höhenunterschiede im Terrain sichtbar macht."Bessere Quests, Life Skilling und Tutorials"Bereits verfügbare Inhalte sollen angereichert werden, um das Spielerlebnis zu verbessern. Spieler werden im Red Battlefield in Zukunft Geld verdienen können. Neue Minispiele werden das Sammeln von Materialien unterhaltsamer gestalten. Andere Maßnahmen, wie Verbesserungen an Trainings-Levels und Failstacks für die Erweckung von Pferden werden die Pferdezucht interessanter machen. Wenn der Fortschritt eines Spielers stagniert, können die Tutorials dabei helfen die nächsten Schritte zu erkennen. Die Entwicklung an diesem Feature ist beinahe abgeschlossen. Die Tutorials werden Spieler in Zukunft besser auf die Systeme des Spiels vorbereiten. Neben den Tutorials wird auch das Quest-System überarbeitet. Ein neues Feature namens 'Story Book', so der vorläufige Name, wird das Quest-System in Zukunft erweitern. Mit dem Story Book können Spieler Boni auf Silber, Kampf-EXP und Skill-EXP erhalten."Neue Region: Dreegan"Dreegan ist ein neues Gebiet in Black Desert Online, das von wilden Drachen bewohnt wird. Spieler müssen sich in einem neuen System zu Gruppen zusammenschließen, um in dieser unwirtlichen Umgebung überleben zu können. Das neue Gebiet soll Anfang kommenden Jahres veröffentlicht werden."Eroberungskriege werden angepasst"Um Eroberungskriege spannender zu machen, wurden die Regeln angepasst und neue Formate eingeführt: Die Gildenkriege können in drei unterschiedlichen Modi gespielt werden: 20 vs 20, 5 vs 5 und unbegrenzt. Zudem befindet sich ein neues Feature in der Entwicklung, das es auch Spielern, die nicht Teil einer Gilde sind, ermöglicht an Gildenkriegen teilzunehmen. Weitere Informationen dazu werden zeitnah bekannt gegeben."Sonstige Features und Verbesserungen"Die Hauptfähigkeiten der Waffen werden gemeinsam mit den aktuellen Fähigkeiten der Erweckungswaffen verstärkt, so dass Spieler die Fähigkeiten wählen können, die ihnen am liebsten sind. Die Fähigkeiten können während des Kampfes gewechselt werden und tragen so dazu bei, dass Kämpfe, Combos und Rotationen noch vielseitiger werden. Pearl Abyss hat angekündigt, dass sie daran arbeiten das System zur Anpassung von Fähigkeiten so auszubauen, dass Spieler bestimmte Fähigkeiten kombinieren und verschmelzen können, um neue zu erschaffen. Neu ist, dass Spieler Fähigkeiten ihrer Wahl kombinieren können, statt sich an die vorgegebenen Fusionsformeln zu halten. Wann das Feature erscheinen wird steht noch nicht fest.Auch neu ist das 'Character-Tag'-System, das es Spielern erlaubt ihre Klasse zu wechseln, ohne die Verbindung zum Spiel zu trennen. So können Spieler beispielsweise während sie ihren Streiter leveln unmittelbar zur Waldläuferin wechseln. Die 'getaggten' Charaktere teilen sich einen Emergency-Escape-Cooldown und es wird einen kurzen Ladebildschirm geben. (...) Ein weiteres in der Entwicklung befindliches Feature ist das 'Gear-Imprint'-System, mit dem Spieler Waffen und Ausrüstung mit ihrem Namen versehen können.""Kim hat außerdem bekannt gegeben, dass die Beziehung zwischen Entwicklern und Spielern verbessert werden soll, indem zukünftig genauere Patch Notes veröffentlicht werden. Zudem soll regelmäßiger mit der Community zu neuen Updates und aktuellen Themen kommuniziert werden. Kim erwähnte außerdem, dass alle Black Desert Online-Spieler weltweit im Spiel eine kostenlose Maid ihrer Wahl bekommen. Dazu muss lediglich eine Spezial-Quest beim Schwarzen Geiste absolviert werden, die Charaktere mit Level 50 oder höher annehmen können."Letztes aktuelles Video: Mystique Trailer