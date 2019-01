Dirty Bomb: Mit dem letzten Update wird das Spiel kostenlos - 4Players.de

Mit dem finalen Update stellt Splash Damage nicht nur die weitere Entwicklung von Dirty Bomb ein, sondern will den Team-Shooter damit auch komplett kostenlos anbieten. Zwar lief das Spiel bisher ohnehin auf einer Free-to-play-Basis, doch nach Angaben bei PC Gamer hat sich das Team auch dazu entschlossen, ab dem 15. Januar auch sämtliche Mikrotransaktionen zu entfernen. Ab diesem Datum stehen sämtliche Söldner, Waffen-Skins und Loadout-Karten gratis zur Verfügung, während gleichzeitig die Premium-Währung RAD abgeschafft wird. Für alle, die noch einen Restbestand an RADs besitzen, werden diese in Ingame-Credits umgewandelt, mit denen man sich immer noch bestimmte Items anschaffen kann.Als Grund für die Entscheidung zum Entwicklungs-Stopp wurde angeführt, dass der asymmetrische Mehrspieler-Titel trotz zahlreicher Updates und den vielen investierten Arbeitsstunden seitens des Studios nicht zum Erfolg geführt hat, den man sich erhofft hat. Vor allem in finanzieller Hinsicht sah man sich deshalb zu diesem Schritt gezwungen.Letztes aktuelles Video: Shell-Shock-Update