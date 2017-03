Die Sims 4: Zusatzpaket "Bowling-Abend-Accessoires " erscheint am 29. März - 4Players.de

Am 29. März erscheint das Zusatzpaket "Bowling-Abend-Accessoires " für die Alltagssimulation Die Sims 4 . Mit dieser können bis zu fünf Sims an einer Bowlingbahn die Kugeln durch die Gegend werfen. Die Bowlinghalle "Dust Bowl" kann direkt in Oasis Springs platziert werden. Zudem ist es mögliche jede Bar, jeden Nachtclub und jede Lounge in eine Bowlinghalle umzubauen.Letztes aktuelles Video: Bowling-Accessoires