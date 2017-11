Nach der HD-Edition von Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (Release im August 2017) haben NVIDIA und Konami nun auch Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD über den Google Play Store für Shield TV veröffentlicht. Das Stealth-Actionspiel (aus dem Jahr 2005) ist zum Verkaufsstart mit einem Rabatt von 35% zum Preis von 8,50 Euro (regulär 12,99 Euro) erhältlich. Das Spiel läuft auf Shield TV in 720p."Angesiedelt im Jahr 1964 dreht sich die Geschichte um den FOX-Agenten mit dem Codenamen 'Naked Snake' und seine Mission, den russischen Raketenwissenschaftler Nikolai Stepanovich Sokolov zu retten, eine experimentelle Superwaffe zu sabotieren und seinen ehemaligen übergelaufenen Mentor auszuschalten. Während die vorherigen Spiele größtenteils in urbanen Umgebungen angesiedelt waren, nutzt Entwickler-Legende Hideo Kojima in diesem Teil der Reihe ein sowjetisches Jungle-Setting in den 1960er-Jahren, was einen Wechsel von den High-Tech-Szenarien der früheren Metal-Gear-Solid-Spiele bedeutete."