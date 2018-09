Halo 5: Guardians: Gerücht: Könnte doch noch für PC erscheinen - 4Players.de

Grunz Grunz hat geschrieben: ? Heute 16:55 Serientypisch gibt es keine Secrets, keine Ausstattung, die man suchen oder finden könnte, keine Levelerkundung, einfach nichts. Serientypisch gibt es keine Secrets, keine Ausstattung, die man suchen oder finden könnte, keine Levelerkundung, einfach nichts.

Was aber nicht stimmt. Es gibt mehrere Dokumente zu suchen in einem Level oder die versteckten Schädel. Gerade die braucht man wenn man dann selber Effekte oder Schwierigkeitsgrad verändern will. Paar erfordern sogar Timing weil man nur 1 Versuch hat was zum treffen um den Schädel zu erhalten.Gerade Halo 5 ist wieder weitläufiger geworden und hat mehrere Wege oder Ebenen die man erreichen kann.Es soll Leute geben die zocken Shooter auch am PC mit Controller (gerade SP) oder haben den Rechner im Wohnzimmer am TV dran.Nicht Jeder braucht immer hektische Shooter. Kommt eher auf den Geschmack an.