The Division: Dritte Erweiterung "Letztes Gefecht" und Patch 1.6 erscheinen morgen; "Gratis-Trial-Version" angekündigt - 4Players.de

Ubisoft wird morgen die dritte Erweiterung "Letztes Gefecht" (als Teil des Season-Passes oder als eigenständiger DLC zum Kauf) für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Zugleich soll der kostenlose Patch für The Division auf Version 1.6 erscheinen."Erweiterung III: Letztes Gefecht" umfasst einen neuen Spielmodus ( Details ) für bis zu 16 Spieler (8-gegen-8): "Wenn die Situation in der Dark Zone eskaliert und jeder Anschein einer Zivilisation zusammenbricht, ist die Joint Task Force dazu gezwungen, sich aus dem Gebiet zurückzuziehen und wichtige, taktische Terminals - SHD-Tech-Terminals mit Einsatzinformationen - zurückzulassen. Nun sind abtrünnige Agenten auf dem Weg zu den Relais. In Letztes Gefecht treten die Spieler einem Team von sieben weiteren Division-Agenten bei, mit der Mission, die abtrünnigen Agenten aufzuhalten und sicherzustellen, dass die Division-Agenten wieder Herr über die Situation werden. Letztes Gefecht bietet Spielern eine neue Möglichkeit die Dark Zone in einem neuen konfliktreichen Modus zu erleben, der klare Ziele und Siegbedingungen umfasst, während die Hauptelemente der Dark Zone wie beispielsweise NSC-Gegner oder Sehenswürdigkeiten erhalten bleiben. Die Spieler werden Teil eines achtköpfigen Teams, das gegen ein Team aus acht abtrünnigen Agenten antritt, während diese versuchen, die taktischen Terminals einzunehmen. Des Weiteren bringt Letztes Gefecht einen neuen Übergriff: Gestohlene Signale."Mit Patch 1.6 werden neue Inhalte geliefert, wie eine erweiterte Dark Zone mit drei unerschlossenen Bereichen, neue Kontaminierungsereignisse im Untergrund, weitere exotische Waffen, neue Dark-Zone-Bestenlisten und ein Legendär-Modus, der eine erhöhte Herausforderung darstellen soll.Außerdem hat Ubisoft eine "Gratis-Trial-Version" angekündigt. Diese Probe-Version wird ab morgen für PC sowie Xbox One und am 9. März für PlayStation 4 verfügbar sein. Die Spieler werden in der Trial den vollen Zugang zum Spiel haben, bis sie "Level Acht" oder eine Spielzeit von sechs Stunden erreichen. Beim Kauf des Spiels wird der komplette Fortschritt, der während der Gratis-Trial erreicht wurde, übertragen.Letztes aktuelles Video: Last Stand Trailer