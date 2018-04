Kingdom Hearts 3: Square Enix stellt die Minispiele aus "Classic Kingdom" vor - 4Players.de

Square Enix hat den im Rahmen des Union χ[Cross] Dandelion Meetings gezeigten "Classic Kingdom"-Trailer zu Kingdom Hearts 3 veröffentlicht (siehe unten). Darin sind einige der von klassischen Disney-Cartoons und LCD-Spielen der 1980er Jahre inspirierten Minispiele wie The Barnyard Battle, The Karnival Kid, Giantland und Musical Farmer zu sehen, die man im fertigen Spiel in Angriff nehmen kann.Das Action-Rollenspiel, in dem Sora, Donald und Goofy einmal mehr verschiedene Disney-Welten bereisen werden, soll 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Classic Kingdom