Mario Kart 8: Deluxe-Version für Nintendo Switch könnte fünf Schlacht-Modi bieten - 4Players.de

Fünf Icons, fünf Modi im Schlacht-Modus?

Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch) Screenshot - Mario Kart 8 (Switch)

Der generalüberholte Schlacht-Modus (Battle Mode) in Mario Kart 8 Deluxe wird allem Anschein nach fünf Spielmodi umfassen, dies kann PR-Material von Nintendo aus Polen entnommen werden (via NeoGAF und Reddit ). So zeigt eine Grafik fünf Icons, die unterschiedliche Modi repräsentieren könnten - wie bei den normalen Rennserien. Neben den bestätigten Modi "Ballonschlacht" und "Bob-omb-Wurf" sind noch "Coin Rush", "Shine Runners oder Shine Thief" sowie ein neuer Modus mit einer Piranha-Pflanze zu erkennen. Wie viele Strecken für den Schlacht-Modus zur Verfügung stehen werden, ist jedoch unklar. Bisher wurden neue Rennstecken wie die Dekabahnstation und die Kampf-Arena sowie vertraute Pisten wie Luigi's Mansion (GCN) und der Kampfkurs 1 (SNES) bestätigt.Eine weitere Grafik (Icon-Collage) zeigt, dass insgesamt zwölf Cups (aus dem Hauptspiel sowie den beiden Erweiterungen) enthalten sind. Neue Rennstrecken sind somit nicht vorgesehen. Des Weiteren sind neue amiibo-Kostüme für Mii-Piloten zu sehen.Mario Kart 8 Deluxe ist eine erweiterte Version des Wii-U-Rennspiels Mario Kart 8. Neben dem neuen Schlacht-Modus sind fünf weitere Kart-Piloten dabei: der Inkling-Junge und das Inkling-Mädchen aus Splatoon, König Buu Huu, Knochentrocken und Bowser Jr. "Nicht zuletzt können die Spieler nun den neuen Lenk-Assistenten nutzen, der es Anfängern erleichtert, zu fahren und dabei in der Spur zu bleiben, selbst wenn ihr Vehikel 200 ccm unter der Haube hat. Im TV-Modus bietet das Spiel eine Bildauflösung von bis zu 1080p." Mario Kart 8 Deluxe startet am 28. April 2017.Letztes aktuelles Video: Deluxe - Nintendo Live Switch-Präsentation