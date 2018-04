Donkey Kong Country: Tropical Freeze: Switch-Umsetzung: Auflösung, Bildwiederholrate und weitere Details - 4Players.de

Digital Foundry hat einen ausführlichen Blick auf die Switch-Version von Donkey Kong Country: Tropical Freeze geworfen und das Spiel mit der Wii-U-Vorlage verglichen. Im Docked-Modus (TV-Betrieb) läuft das Spiel in Full-HD (1080p). Auf der Wii U lief es nativ in 720p und wurde später hochskaliert. In der Handheld-Variante muss man sich mit 648p (1152x648) begnügen. Dafür ist die Bildwiederholrate nahezu perfekt und stabil bei 60 fps (Bilder pro Sekunde); in beiden Betriebsmodi. Ansonsten sind schärfere Texturen, kleinere Veränderungen bei der Beleuchtung und wesentlich schnellere Ladezeiten aufgefallen.Donkey Kong Country: Tropical Freeze wird am 4. Mai 2018 für Switch erscheinen. Neu im Vergleich zur Wii-U-Version ist der Einsteiger-Modus: "Er erlaubt es Anfängern wie Profis in die Rolle des coolen Surfers Funky Kong zu schlüpfen: So beherrschen sie Doppel-Sprünge, können durch die Luft schweben oder unendlich viele Surf-Rollen und unter Wasser sogar Korkenzieher-Wirbel drehen. Dank seines robusten Surfbretts hält nichts und niemand Funky Kong auf."Letztes aktuelles Video: Bester Sound Musik des Jahres 2014