Take On Mars: Verlässt Early Access am 9. Februar - 4Players.de

Aktualisierte Meldung vom 23.01.2017:

Ursprüngliche Meldung vom 20.01.2017:

Anders wir vergangenen Freitag geschrieben hatten, wird am 9. Februar nicht die Early-Access-Version von Take on Mars um eine Kampagne erweitert. Vielmehr verlässt das Spiel an diesem Tag seine Entwicklungsphase und wird als kompletter Titel für Windows, Mac und Linux veröffentlicht. Die Kampagne wird dabei im Zuge der Veröffentlichung hinzugefügt. Bis zu diesen Zeitpunkt wird die Early-Access-Version übrigens weiterhin zu einem "etwas niedrigerem Preis" auf Steam verkauft als das fertige Spiel.Bohemia Interactive bereitet mit dem folgenden Kampagnen-Trailer von Take On Mars die Startrampe vor: Ab dem 9. Februar soll die Singleplayer-Kampagne des Erkundungsspiels rund um den roten Planeten in die Early-Access-Phase auf Steam eintreten. Der Spieler übernimmt die Rolle des Astronauten Mark Willis, der sich zusammen mit seinen Crew-Mitgliedern im Jahre 2028 auf den Weg Richtung Mars macht. Ein Jahr später tritt das Raumschiff in die Atmosphäre des roten Planeten und die Kommunikation mit der Erde bricht ab. Nur Mark Willis überlebt und muss wie in der medialen Vorlage "Der Marsianer" versuchen, weiter am Leben zu bleiben.Letztes aktuelles Video: Kampagnen-Trailer