Resident Evil 7 biohazard: Kostenpflichtige Story-Erweiterung End of Zoe erscheint ebenfalls am 12. Dezember

Neben der kostenlosen Story-Erweiterung "Not a Hero" wird auch der kostenpflichtige Premium-DLC "End of Zoe" am 12. Dezember erscheinen. Das hat Capcom bekannt gegeben und zur Einstimmung einen neuen Trailer veröffentlicht, der die bisherigen Ereignisse rund um die Tochter der Familie Baker nochmal rekapituliert.End of Zoe ist Bestandteil des Season Pass und der bereits angekündigten Gold Edition, kann aber auch separat für knapp 15 Euro erworben werden. Während bei Not a Hero Serien-Veteran Chris Redfield im Mittelpunkt stehen wird, dreht sich die Premium-Erweiterung um das Schicksal von Zoe Baker, bei dem auch ein mysteriöser Mann namens Joe eine Rolle spielen wird.Letztes aktuelles Video: End of Zoe Recap Video