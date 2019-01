Endless Legend: Die letzte Erweiterung "Symbiosis" steht an - 4Players.de

Screenshot - Endless Legend (PC) Screenshot - Endless Legend (PC) Screenshot - Endless Legend (PC) Screenshot - Endless Legend (PC) Screenshot - Endless Legend (PC) Screenshot - Endless Legend (PC) Screenshot - Endless Legend (PC)

Für Endless Legend ist die letzte Erweiterung "Symbiosis" angekündigt worden. Das in Zusammenarbeit mit den NGD Studios (Master of Orion 2016) entstandene Add-on führt die neue Fraktionen der Mykara ein - sowie riesige, zähmbare Bestien, die als Urkan bekannt sind. Endless Legend - Symbiosis erscheint am 24. Januar 2019 für 12,99 Euro."Die Mykara sind eine Rasse aus empfindlicher Pflanzenmasse und Pilzen, ein einziger Organismus, der Tausende von teilautonomen Agenten und Zeitalter umfasst und sich ständig anpasst, um zu überleben und zu gedeihen. Sie verteilen sich als massives unterirdisches Wurzelsystem über die ganze Auriga, sprießen an den Rändern der Karte und klammern sich an die Regionen, die andere Fraktionen unbeaufsichtigt lassen.""Urkane sind große Tiere, die zufällig auf der Karte erscheinen und die Kontrolle über neutrales Land übernehmen. Um die Kreatur zu zähmen, müssen die Imperien sie im Kampf mit ihren Dienern bestechen oder besiegen. Die Zähmung eines Urkans eröffnet eine neue Reihe einzigartiger Fähigkeiten, die sowohl für defensive als auch für aggressive Spielstile geeignet sind."Letztes aktuelles Video: Symbiosis DLC