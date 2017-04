The Binding of Isaac: Rebirth : Afterbirth+: Headup Games bringt die physische Switch-Version nach Europa - 4Players.de

Nicalis bringt zusammen mit Publisher Headup Games eine physische Box-Version von The Binding of Isaac: Afterbirth+ für Nintendo Switch auf den europäischen und australischen Markt. Afterbirth+ soll im zweiten Quartal 2017 verfügbar sein. Der Preis wird voraussichtlich 39,99 Euro betragen.Darüber hinaus wollen Nicalis und Headup Games in Zukunft weiter zusammenarbeiten. "Nicalis suchte nach einem Partner, der sich gut um die europäischen Fanbase kümmert. Mit Headup Games haben wir diesen Partner gefunden. Sie tun ihr Bestes, damit auch europäische Spieler in den Genuss unserer Spiele kommen", sagte Nicalis Präsident Tyrone Rodriguez."Wir freuen uns sehr, wieder an The Binding on Isaac arbeiten zu können. Vor ein paar Jahren veröffentlichten wir die Sammleredition des aller ersten Isaac Spiels für den PC und nun ist es an der Zeit mit unserem Lieblingsjungen ein neues Kapitel aufzuschlagen", fügte Dieter Schoeller hinzu, Gründer von Headup Games.Letztes aktuelles Video: Afterbirth Termin-Trailer