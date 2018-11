Valiant Hearts: The Great War: Comic-Abenteuer im Ersten Weltkrieg für Switch verfügbar - 4Players.de

Ubisoft hat Valiant Hearts: The Great War für Nintendo Switch veröffentlicht (eShop-Preis: 19,99 Euro). Das 2D-Adventure ist vollständig mit Touch-Bedienelementen spielbar. Darüber hinaus haben Switch-Nutzer Zugriff auf die Artwork-Galerie und eine interaktive grafische Geschichte (Valiant Hearts: Kriegshunde), die von Hund Walt und seiner Schwester Cassie in den frühen Jahren des Ersten Weltkriegs erzählt, als sie durch Gräben streiften, um wichtige Nachrichten zu übermitteln und gefallene Soldaten zu retten.Unseren Test der Umsetzungen auf PC, PS3, PS4 und Xbox One findet ihr hier : Das 2D-Adventure enthält reichlich historisches Material und wird im Stile eines Comicromans mit überzeichneten Charakteren und Sprechblasen inszeniert. Damit reiht sich das Spiel in die vielen Veröffentlichungen zur hundertjährigen Wiederkehr des Kriegsausbruchs ein.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer