The Long Dark: Episode 3 im Dezember, Retail im September; die ersten beiden Episoden werden überarbeitet - 4Players.de

Die dritte Episode des Überlebensabenteuers The Long Dark soll im Dezember erscheinen. Das hat Hinterland Studio im Rahmen eines neuen Entwicker-Tagebuchs bekannt gegeben. Dort schlüpft man in die Rolle von Dr. Astrid Greenwood und die Handlung setzt nach den Ereignissen von Milton ein.Gleichzeitig arbeitet man Team an Redux-Versionen der ersten beiden Episoden, die zusammen mit dem dritten Kapitel ebenfalls im Dezember veröffentlicht werden sollen. Versprochen werden u.a. flexiblere Missionsstrukturen, die komplette Dialogvertonung mit allen NPCs, ein neues Animationssystem, weitere Story-Elemente für beide Episoden und optimierte Bildschirmanzeigen. Das Vertrauenssystem wird dagegen komplett aus den ersten beiden Episoden verschwinden.Wer bisher noch mitten im Spiel steckt, sollte sich sputen: Mit der Veröffentlichung der Redux-Versionen geht sämtlicher Fortschritt innerhalb der bisherigen Fassungen verloren. Wer die ersten beiden Episoden bereits abgeschlossen hat und mit Episode 3 fortfahren will, muss sich trotz der Umstellung auf die Redux-Varianten dagegen keine Sorgen machen.Darüber hinaus wurden auch Retail-Versionen für The Long Dark angekündigt, die ab dem 7. September für PS4 und Xbox One im Handel erhältlich sein werden. Neben dem Spiel sind auch Download-Codes für den Soundtrack und ein Feld-Handbuch enthalten.Letztes aktuelles Video: Vigilant Flame Game Update