The Long Dark: Episode 3 verschoben, Redux-Episoden 1 und 2 kommen im Dezember - 4Players.de

Die dritte Episode des Überlebensabenteuers The Long Dark soll doch nicht mehr wie geplant im Dezember, sondern erst später erscheinen - so Creative-Director Raphael van Lierop gegenüber PCGamer.com . Der Trubel um die Schließung der Konkurrenten Telltale und Capcom Vancouver (auch Hinterland hat seinen Sitz in Vancouver) habe auch Einfluss aufs eigene Studio genommen: Man habe Ausschau nach fähigen Entwicklern gehalten und bereits sechs neue Kräfte eingestellt.



Aufgrund der Zugänge habe man die Teams neu aufgeteilt, die zum Teil separat an den Geschichten arbeiten - was auch den Zeitplan durcheinander gewürfelt habe. Noch gibt es keinen neuen festen Termin. Die umgeschriebenen, neu animierten und frisch aufgenommenen Redux-Episoden 1 und 2 sollen allerdings im Dezember erscheinen. Ein Nachteil daran sei, dass bisherige Speicherstände nicht mit den Redux-Episoden kompatibel seien, weshalb die Entwickler sie löschen werden. Wer noch nicht mit dem Spielen angefangen hat, solle also am besten auf die Redux-Fassungen warten. Wer bereits angefangen hat, sollte dagegen vorher die Episoden beenden.

