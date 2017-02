Uncharted 4: A Thief's End: Neil Druckmann und Josh Sherr mit dem Writers Guild Award ausgezeichnet - 4Players.de

Uncharted 4: A Thief's End hat den Writers Guild Award für seine herausragenden Leistungen hinsichtlich des Drehbuchs in Videospielen erhalten. Das meldet Gamespot und merkt dabei an, dass Preisträger nicht zwingend Mitglied der Writers Guild sein müssen und die Entscheidungen über den Sieger in einem Gremium gefällt werden, in dem sich auch aktive Autoren für Videospiele befinden.Neben dem Titel von Naughty Dog und Sony waren in der Kategorie Outstanding Achievement in Video Game Writing außerdem noch Call of Duty: Infinite Warfare, Far Cry Primal und Mr. Robot 1.51exfiltratiOn.ipa nominiert. Entsprechend glücklich und stolz zeigt sich das Studio über die Auszeichnung von Neil Druckmann und Josh Sherr sowie den zusätzlichen Autoren Tom Bissell und Ryan James.Letztes aktuelles Video: Survival-Launch-Trailer