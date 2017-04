Alien: Isolation: Gerücht: Creative Assembly arbeitet an einem neuen Alien-Spiel - 4Players.de

Alien: Isolation

Creative Assembly scheint an einem weiteren Spiel im Alien-Universum zu arbeiten, dies will das britische "Official PlayStation Magazine" (OPM) via Gamefront von einer Insider-Quelle erfahren haben. Angeblich soll das Entwicklerteam nach der Fertigstellung von Halo Wars 2 auf das neue Alien-Projekt angesetzt worden sein, heißt es in dem Bericht. Das Halo-Wars-Team hatte vorher an Alien: Isolation gearbeitet. Weder SEGA noch Creative Assembly haben das Gerücht bisher kommentiert.Im Oktober 2015 wollte Tim Heaton (Studio Director von Creative Assembly) einen Nachfolger nicht kategorisch ausschließen, obgleichnicht der "große Verkaufserfolg" war ( wir berichteten Letztes aktuelles Video: Salvage Mode