Kingdom Come: Deliverance: Co-Publishing-Abkommen mit Koch Media geschlossen - 4Players.de

Die Warhorse Studios haben ein exklusives Co-Publishing-Abkommen mit Deep Silver (Koch Media) geschlossen. Der Publisher wird demnach Kingdom Come: Deliverance physisch und digital auf PlayStation 4 und Xbox One sowie physisch auf PC unter dem Label "Deep Silver" veröffentlichen. Die Warhorse Studios werden weiterhin für die digitale weltweite Veröffentlichung auf dem PC zuständig sein. Das Mittelalter-Rollenspiel wird im nächsten Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One simultan erscheinen."Dies ist eine großartige Möglichkeit, Kingdom Come: Deliverance mehr Spielern weltweit zugänglich zu machen. Unser größtes Talent besteht darin, ein herausragendes Spiel zu entwickeln. Mit einem Partner wie Koch Media, haben wir nun die Chance, ein noch viel größeres Publikum zu erreichen", sagt Martin Fryvaldsky, Geschäftsführer von Warhorse Studios."Wir sind begeistert, dass Warhorse Studios ihren eigenen Weg gegangen sind und eine beeindruckend starke Vision etabliert haben, in dem sie über die ihnen zur Verfügung stehenden, eigens aufgebauten Kanäle eine mächtige Community mobilisierten. Wir freuen uns nun ein Teil der nächsten Phase zu sein, die darin besteht Kingdom Come: Deliverance auf Konsole zu veröffentlichen und eine Hilfe bei der Veröffentlichung der PC- Handelsversion zu sein", sagt Dr. Klemens Kundratitz, Geschäftsführer von Koch Media.Letztes aktuelles Video: gamescom-Spielszenen