Hover: Revolt of Gamers: Umsetzungen für PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht mit Cross-Play-Funktionen - 4Players.de

Frusty Games und das Midgar Studio haben Umsetzungen ihres Parkour-Titels Hover: Revolt of Gamers für PS4 und Xbox One Switch veröffentlicht. Die Switch-Version folgt am 20. September. Der Preis wird auf allen drei Plattformen 24,99 Euro betragen.Auf dem PC erschien das Spiel bereits Ende Mai 2017. Vorausgegangen war eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Schön: Dank Cross-Play wird es möglich sein, dass alle Konsolenspieler mit PC-Nutzern von Steam plattformübergreifend zusammenspielen können - selbst auf der PS4. Besitzer von Xbox One und Switch haben darüber hinaus die Möglichkeit, ebenfalls zusammen zu spielen und auch zusätzlich noch PC-Spieler mit ins Boot zu holen. Als PC-Besitzer wird man dagegen die Wahl haben, ob man sich auf einem PS4-Server oder X1-/Switch-Server einloggen will.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer