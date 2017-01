Darkest Dungeon: Radiant-Update erscheint im Februar, Crimson-Court-DLC erst im April - 4Players.de

Wie die Red Hook Studios in einem Dev-Update bekannt machen , soll der neue Radiant-Spielmodus für Darkest Dungeon voraussichtlich Anfang Februar für die PC-, Mac- und Linux-Versionen des Taktik-Rollenspiels bereitstehen. Die PS4- und Vita-Fassungen sollen aufgrund des aufwändigeren Aktualisierungsprozesses erst später bedient werden. Der Radiant-Modus soll neben "Normal" und "Stygian" (ehemals NG+) als dritter Schwiergikeitsgrad fungieren und die Spielzeit in etwa auf 40 Stunden senken ohne dabei als "Easy"-Modus designt worden zu sein.Zudem teilt man mit, dass sich die Veröffentlichung der im Oktober 2016 für Anfang dieses Jahres angekündigten Download-Erweiterung "The Crimson Court" aufgrund der im Rahmen des Radiant-Updates erstellten Zusatzinhalte verzögern werde. Aktuell gehe man von einem Stapellauf des DLCs im April aus.Letztes aktuelles Video: Einstieg ins Spiel auf der PS4