Im Rahmen des Winter Sales gibt es A Story About My Uncle derzeit kostenlos im Humble Store. Zum Zeitpunkt der News (11.01., 15:40 Uhr) ist das Angebot noch für etwa einen Tag und drei Stunden gültig.Das Action-Adventure von Gone North Games und den Coffee Stain Studios erschien 2014 für den PC. In unserem Test gab Ben eine Wertung von 78% und meinte im Fazit: "A Story About My Uncle hatte mich in eine fantastische Welt entführt, die ganz ohne das Gerangel Gut-gegen-Böse aufregend ist."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer