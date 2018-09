CCP Games: Übernahme durch Black-Desert-Entwickler Pearl Abyss - 4Players.de

Pearl Abyss ( Black Desert Online ) hat CCP Games ( EVE Online ) übernommen, wie die beiden Unternehmen heute bekannt gaben . Die Vereinbarung sehe vor, dass CCP Games auch weiterhin unabhängig als Entwickler mit Studios in Reykjavik, London und Shanghai tätig sein werde, während die umfangreiche Entwicklungs- und Publishing-Expertise der Isländer Pearl Abyss für alle aktuellen und zukünftigen Projekte zugutekommen soll.Dazu Robin Jung, CEO von Pearl Abyss: "Wir sind begeistert, dass CCP Games zu unserem Team stoßen, während Black Desert Online weltweit erscheint. CCP ist ein erfahrener Publisher mit über 15 Jahren Erfahrung und Know-how im digitalen Vertrieb. Sie haben unglaubliche Arbeit und Energie in den Erhalt ihrer Spielergemeinschaft gesteckt, wovon wir für unser Unternehmen, aber auch allgemein für alle unsere Spiele lernen können. Ich bin zuversichtlich, dass CCPs angesehene IP und Expertise im weltweiten Publishing dazu beitragen werden, die Hingabe und Leistung unseres Unternehmens bei der Entwicklung und dem Betrieb der besten MMORPGs der Welt weiter zu steigern.""Ich bin außerordentlich beeindruckt von dem, was Pearl Abyss geleistet hat, seit ich zum ersten Mal ihre Webseite für Black Desert Online besucht habe - und ein eifriger Spieler des Titels wurde", so Hilmar Veigar Pétursson, CEO von CCP Games. "Pearl Abyss ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das in Sachen Technologie, Befähigung und Vision eine Menge zu bieten hat. Wir freuen uns, unsere Stärken mit ihren zu verbinden, um unsere Unternehmen, unsere Spiele und - vor allem - unsere Spieler zu neuen Höhen zu führen."Birgir Már Ragnarsson von Novator Partners und Chairman von CCP kommentiert: "Novator wurde 2005 zum wichtigsten Aktionär von CCP und ist nun seit über 13 Jahren neben General Catalyst Partners und NEA bedeutendster Investor der Firma. In dieser Zeit hat sich CCP von ein paar Dutzend Angestellten zu Hunderten Mitarbeitern auf der ganzen Welt gemausert - mit einer beständig wachsenden Kundenbasis und verschiedenen Titeln. CEO Hilmar V. Pétursson und sein kreatives, motiviertes Team haben ein Unternehmen aufgebaut, das Novator nun stolz an Pearl Abyss übergeben kann. Wir sind sicher, dass die beiden Firmen gemeinsam stärker und widerstandsfähiger sein werden als zuvor, mit einem noch größeren Potenzial für Wachstum und Erfolg. Wir wünschen ihnen für ihre kommenden Unternehmungen eine sichere Hand."