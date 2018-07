N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure: Rätselabenteuer erscheint im Oktober auch für Switch - 4Players.de

Erlebe bittersüße Emotionen und enthülle eine berührende Story

Wandere durch eine magische Welt von unglaublicher Schönheit

Löse Rätsel und entschlüssle verblüffende Mysterien

Lass dich vom grandiosen Soundtrack und einer tiefen Erzählstimme verzaubern"

Storm in a Teacup und SOEDESCO wollen das Puzzle-Adventure N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure am 26. Oktober 2018 auch für Nintendo Switch veröffentlichen . Der bereits für Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältliche Titel soll sowohl als Download im eShop als auch als Box-Version im Einzelhandel veröffentlicht werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "In 'N.E.R.O.' nehmen die Spieler die Rolle eines kleinen Jungen ein, der durch eine wunderschöne, traumähnliche Welt wandert, während die berührende Geschichte seiner Familie nach und nach enthüllt wird. Der Spielverlauf wechselt zwischen dem Erkunden von leuchtenden Umgebungen und dem Lösen von interaktiven Rätseln. Insgesamt wartet eine faszinierende Reise auf dich.Features:Letztes aktuelles Video: Switch Trailer