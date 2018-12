Die 4P-Herausforderung: Wer schlägt Michaels Zeiten in Forza Horizon 4 und rast in die Lostöpfe? - 4Players.de

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen 4P-Community-Herausforderung!

Und da es beim letzten Mal einige Probleme gab, müssen wir das leider erneut hervorgeben: Professionelle Rennfahrer bzw. eSportler und Ligafahrer mit einem Fahrervertrag sind von der Teilnahme ausgeschlossen!!! Die 4P-Herausforderung ist bewusst als Community-Event für Otto-Normal-Spieler und Freizeit-Racer konzipiert, also respektiert bitte diese Regel.

Kurz vor Weihnachten laden wir euch nochmal dazu ein, die vorgelegten Zeiten von Michael beibei einem Community-Event zu schlagen. Im Gegensatz zu früheren Herausforderungen habt ihr dabei erstmals die Möglichkeit, gleich auf drei Pisten auf die Jagd nach der Bestzeit zu gehen und damit gleichzeitig die Gewinnchancen zu erhöhen. Der Wettbewerb erstreckt sich über drei Disziplinen: Straßenrennen, Dirt-Rennen und Querfeldein-Rennen.Unter allen Teilnehmern, die in den jeweiligen Disziplinen flotter unterwegs sind als unser Redakteur, verlosen wir jeweils einen Xbox Game Pass über 24 Monate. Die schnellsten Fahrer der einzelnen Kategorien landen außerdem zusätzlich im separaten Lostopf für den Hauptpreis: einen seltenen OneSie-Rennanzug - danke an Microsoft für die Unterstützung! Sollte ein Teilnehmer in allen drei Disziplinen den Spitzenplatz belegen, entfällt die Verlosung und der Hauptpreis geht umgehend an den Raser-König.1. Tretet unserem offiziellen Forza-Horizon-Club bei. Man findet ihn unter. Der Beitritt ist sofort und ohne Freigabe möglich.2. Schickt eine Freundesanfrage an denund teilt uns in der dazugehörigen Nachricht gleichzeitig den Namen eures 4Players-Profils mit.Alle Teilnehmer müssen über ein 4P-Profil verfügen! Bitte beachtet, dass die Freundschaftsanfragen mitunter erst mit Verzögerung und in unregelmäßigen Abständen angenommen werden können.1. Begebt euch über das Pausenmenü zum Reiter Rivalen und wählt dort den Menüpunkt "Renndisziplin Rivalen". Die Herausforderung umfasst folgende Strecken:Der Wagen ist bei den jeweiligen Herausforderungen automatisch vorgegeben, um eine bestmögliche Chancengleichheit zu gewährleisten.Um den Anspruch zu erhöhen, werden ausschließlich Zeiten berücksichtigt,Abgesehen davon (und weil man es nicht überprüfen kann) dürfen sämtliche Fahrhilfen und Physik-Varianten verwendet werden.2. Wie immer gilt: Genau wie alle anderen Teilnehmer darf auch Michael versuchen, seine Zeiten bis zum Ende des Wettbewerbs zu verbessern. Zum Start hat unser Redakteur in den jeweiligen Disziplinen zwar bereits erste Duftmarken gesetzt, aber es gibt weiterhin viel Luft nach oben.3. Der Anmeldeschluss zur Teilnahme endet am Mittwoch, den 19.Dezember 2018 um 20 Uhr. Danach werden keine Freundschaftsanfragen mehr angenommen.4. Die 4P-Herausforderung läuft eine Woche lang und. Alle nach diesem Zeitpunkt aufgestellten Rundenzeiten sind ungültig!Die Teilnehmer an diesem Wettbewerb erklären sich damit einverstanden, dass ihr Gamertag im Rahmen von Zwischen- und Endergebnissen sowohl in Textform als auch auf Bildern veröffentlicht wird. Namen und Adressen der Gewinner werden nur intern zum Verschicken der Preise genutzt und bleiben darüber hinaus unter Verschluss.Jetzt viel Spaß und gute Fahrt!Letztes aktuelles Video: Forza Horizon 4-Herausforderung