Tokyo Twilight Ghost Hunters: Daybreak Special Gigs: Erweiterte Ausgabe der Geisterjagd in Kürze auf Steam - 4Players.de

Die erweiterte Ausgabe von Tokyo Twilight Ghost Hunters mit dem Untertitel Daybreak Special Gigs erscheint am 17. März auf Steam , wie Publisher PQube mitgeteilt hat. Im vergangenen Jahr wurde die gleiche Version bereits auf PlayStation 3, 4 und Vita veröffentlicht.Tokyo Twilight Ghost Hunters ist eine Visual Novel, in der man Geister jagt und herausfindet, warum sie der Welt der Menschen verweilen. Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte und bevor man den Gespenstern auf den Pelz rückt, legt man ähnlich wie in einem Taktik-Rollenspiel Fallen aus. Für Daybreak Special Gigs wurde dabei nicht nur die Erzählung, sondern auch das Kampfsystem ausgebaut.Letztes aktuelles Video: Steam-Trailer