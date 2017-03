Battle Brothers: Runden-Strategiespiel erscheint heute für den PC - 4Players.de

Heute verlässt das Runden-Strategiespiel Battle Brothers Steams Early Access und erscheint ab 18 Uhr für den PC. Dazu heißt es in der offiziellen Pressemitteilung:

Battle Brothers entführt den Spieler in eine offene, mittelalterlich geprägte Fantasywelt, in der er eine Söldnertruppe von bis zu zwanzig Söldnern mit je individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten befehligt. Mit dieser Kompanie von “Battle Brothers” erkundet der Spieler eine dynamisch erstellte Welt, in der er abwechslungsreiche Aufträge übernehmen, wertvolle Schätze suchen und aufreibende Kämpfe führen kann. Dabei entwickeln sich die einzelnen Gruppenmitglieder individuell weiter, gewinnen Erfahrungspunkte sowie neue Fähigkeiten und erhalten neue Ausrüstungsgegenstände. In einem komplexen Schlachten-Simulator gilt es, die Stärken der einzelnen Söldner sowie die Beschaffenheit des Terrains taktisch zum eigenen Vorteil zu nutzen, um die sehr ausgefeilt agierenden Gegner zu besiegen.

