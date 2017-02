Constructor: Konstruktion trifft auf Korruption: Neuauflage im Video - 4Players.de

Auch in der Neuauflage zum 20. Jubiläum von Constructor trifft Konstruktion auf Korruption. Das Aufbauspiel mit "hilfreichen" zwielichtigen Gestalten wird zum Start von Nintendo Switch sowie am 28. April 2017 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Neu ist zum Beispiel ein Online-Modus, in dem man sich mit anderen Konstrukteuren messen und gegenseitig sabotieren kann. Einen Überblick verschafft der folgende, fast fünf Minuten lange Trailer."System 3 hält heuer schon seit 35 Jahren die Fahne der britischen Spieleentwicklung hoch und wie könnte man das besser feiern, als den preisgekrönten Constructor wieder aufleben zu lassen, der selbst sein 20. Jubiläum verzeichnet. Constructor wird noch größer, brillanter und mit noch mehr schwarzen Humor als je zuvor", so Mark Cale, CEO von System 3.