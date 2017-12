Spellforce 3: Wann kommt der Test? Vorsicht: Aktuelle Version verbuggt!

Die uns von Publisher THQ Nordic zur Verfügung gestellte Test-Fassung war von kleinen und großen Fehlern gespickt, die zum Teil ein Weiterkommen im Spiel verhinderten. So fielen uns zahlreiche Übersetzungsfehler oder Probleme mit der Erkennung des Geschlechts der Hauptfigur auf, die allerdings im Vorfeld der Veröffentlichung noch verschmerzbar gewesen wären. Auch teils alberne Wegfindungsprobleme oder immer wieder abgespielte Dialoge nerven zwar, hätten aber keinen Test verhindert. Heute erscheint der Rollenspiel-Strategie-Hybrid Spellforce 3 von Grimlore Games, der für einige Strategen eine große Hoffnung im nach wie vor darbenden Echtzeit-Genre darstellen dürfte. Allerdings werden wir euch den Test erst in der kommenden Woche anbieten können, was vor allem mit dem gegenwärtigen Zustand der Testversion zu tun hat.Die uns von Publisher THQ Nordic zur Verfügung gestellte Test-Fassung war von kleinen und großen Fehlern gespickt, die zum Teil ein Weiterkommen im Spiel verhinderten. So fielen uns zahlreiche Übersetzungsfehler oder Probleme mit der Erkennung des Geschlechts der Hauptfigur auf, die allerdings im Vorfeld der Veröffentlichung noch verschmerzbar gewesen wären. Auch teils alberne Wegfindungsprobleme oder immer wieder abgespielte Dialoge nerven zwar, hätten aber keinen Test verhindert.

Problematischer waren hingegen die so genannten "Gamestopper", die das Abschließen ganzer Missionen verhinderten. Immer wieder mussten wir auf eine Behebung durch die Entwickler warten, um weiterspielen zu können. Immerhin: Am Mittwochabend, kurz vor Release, wurden die uns bekannten Gamestopper behoben. Aus diesem Grund können wir derzeit noch keine Wertung vergeben, die, wäre das Spiel im beschriebenen Zustand veröffentlicht worden, entsprechend niedrig gewesen wäre.Somit werden wir euch den Test der finalen Verkaufsversion erst in der kommenden Woche anbieten können. Zudem warnen wir derzeit vor einem Kauf und raten euch, erst Berichte über den Zustand des Spiels nach Release-Patch abzuwarten, bevor ihr zugreift, da weitere schwerwiegende Fehler im weiteren Spielverlauf derzeit nicht ausgeschlossen werden können.Letztes aktuelles Video: Die Orks