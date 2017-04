Sniper Ghost Warrior 3: Video: Überblick über das Scharfschützenspiel - 4Players.de

CI Games hat ein fünf Minuten langes Video zu Sniper Ghost Warrior 3 veröffentlicht, das Neulingen und Veteranen den Einstieg in das Actionspiel erleichtern soll. Das Video verschafft einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, wie man die Missionen angehen kann. Die Entwickler gehen auf die Transportmöglichkeiten, die drei Open-World-Karten, das Safe House, den Scout-Modus als Hilfesystem, das modifizierbare Waffenarsenal, die Geschichte der beiden Brüder, den schweren Herausforderungsmodus (Gesundheit regeneriert sich nicht, weniger UI-Elemente, stärkere Gegner), die Drohne zur Aufklärung, die Nutzung des Scharfschützengewehrs und die verschiedenen Spielstile ein (Sniper: Scharfschütze; Ghost: Stealth-Vorgehensweise; Warrior: Rambo-Version). Sniper Ghost Warrior 3 wird am 25. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Überblick