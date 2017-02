NIS America wird nicht nur Operation Babel: New Tokyo Legacy , sondern auch den Vorgänger, Operation Abyss: New Tokyo Legacy , auf den PC bringen . Ab dem 27. März 2017 soll der Dungeon-Crawler von Experience Inc. auf Steam zum Download bereitstehen und japanischen Originalton sowie englische Bildschirmtexte bieten. Das in Japan bereits 2014 veröffentlichte PlayStation-Vita-Original erschien hierzulande im Juni 2015.Letztes aktuelles Video: Intro-Trailer